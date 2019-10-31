

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında ağırladığı Bayrampaşa'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.



Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.



90+4'üncü dakikada gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Nurettin sol kanattan yaptığı ortaya Ümran Zambak sert ve düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.







114. DAKİKADA KAÇAN AKILALMAZ GOL FIRSATI

Maçın uzatma dakikalarında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. 114. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın pasında Ziya Alkurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziya kaleciyi geçip topu boş kaleye göndermek istedi ancak Bayrampaşa kalecisi Cengizhan gole izin vermedi. Topun hakimiyetini kaybetmeyen Ziya, sol kanattan gelen Ümran'a pasını verdi. Genç oyuncu topla çok oyalanınca Kayserispor mutlak bir golden oldu.



117'nci dakikada Hasan Hüseyin atak yönüne göre sol kanattan kendi getirdiği topa hareketlendi. Defans oyuncusu Ege'yi geçen Hasan Hüseyin'in ceza alanı içinden çektiği şut filelerle buluştu: 2-0



Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.