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  • 31.10.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:46

'tan flaş Karius açıklaması! Sözleşmesi ocak ayında...

, ’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan flaş Karius açıklaması!

, 'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

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