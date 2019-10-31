Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.10.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 15:53

'nda deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yendi

Ziraat 'nda 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi deplasmanda Başkent Akademi FK'yla karşılaştı. Kırmızı-beyazlı takım rakibini 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Sivas'tan farklı tarife!

Ziraat 4. tur karşılaşmalarında heyecan fırtınası devam ediyor. Günün ilk maçında Bursaspor deplasmanda Bayburtspor'u 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdıran ekip olmuştu.

Günün ikinci karşılaşmasında Süper Lig ekibi deplasmanda Başkent Akademi FK ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlanmayan kırmızı-beyazlı takım 6'da Traore, 14'te Erdoğan Yeşilyurt, 25'te Caner Osmanpaşa, 67'de Hakan Arslan, 78'de Mert Hakan Yandaş ve 84'te Hugo Vieira'nın attığı gollerle rakibini 6-0 mağlup etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTürkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yendi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri