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  • 31.10.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 23:10

'nde dönemi resmen başladı

Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Kulübü, teknik direktörlük görevi için  ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Kulübü, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti: Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

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