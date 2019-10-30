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Onyekuru’da rakip oldu

Devre arası Monaco'dan kiralanması gündemde olan 'nun inde 'a rakip çıktı. basınına göre de eski yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Henry Onyekuru sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynadı.

Onyekuru’da Anderlecht rakip oldu
Devre arası Monaco'dan kiralanması gündemde olan Henry Onyekuru'nun inde Galatasaray'a rakip çıktı. Belçika basınına göre Anderlecht de eski yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Henry Onyekuru sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynadı.

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