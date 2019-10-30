Onyekuru’da Anderlecht rakip oldu

Devre arası Monaco'dan kiralanması gündemde olan Henry Onyekuru'nun transferinde Galatasaray'a rakip çıktı. Belçika basınına göre Anderlecht de eski yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Henry Onyekuru 2017-18 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynadı.
Henry Onyekuru 2017-18 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynadı.
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