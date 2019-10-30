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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesinde üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Üst üste aldığı Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleri ile zirveye emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertli ekipte devre arası dönemi için transfer çalışmaları da başladı. Teknik direktör Ersun Yanal tarafından hazırlanan raporda ısrarla istenen yıldız isim için, Comolli bir teklif hazırladı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

30.10.2019 09:49 - Son Güncelleme: 30.10.2019 09:49
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Fenerbahçe'de gündem yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertlilerde yüzler gülerken gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Yaz transfer döneminde yapılan transferlerle hedefi 12'den vuran Kanarya aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Buna göre ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun transferi içn düğmeye bastı.

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