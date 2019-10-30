Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yanal istedi Comolli bitirecek

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesinde üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Üst üste aldığı Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleri ile zirveye emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertli ekipte devre arası dönemi için transfer çalışmaları da başladı. Teknik direktör Ersun Yanal tarafından hazırlanan raporda ısrarla istenen yıldız isim için, Comolli bir teklif hazırladı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

30.10.2019 09:49 - Son Güncelleme: 30.10.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





