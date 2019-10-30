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’a attığı golle yıldızı parlayan iddialı konuştu: 'dan sonra 2. avukat olacağım

öğrencisi olan genç yıldız ’yı idolü olarak benimsedi. Umut, “Baba Hakkı da hem cu hem de avukattı. Ben de ’ta 2. avukat olacağım” dedi.

Baba Hakkı'dan sonra 2. avukat olacağım
Beşiktaş'ın golcü ismi Umut Nayir flaş açıklamalarda bulundu. G.Saray'a attığı golle ses getiren Umut kendisine efsanevi isim Baba Hakkı'yı örnek aldığını söyledi.



YOLUNDAN GİDECEĞİM
kariyerinin yanı sıra aynı zamanda öğrencisi olan Umut Nayir, Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanı 'nın yolundan gitmek istediğini söyledi. Baba Hakkı'nın da kendisi gibi hem avukat hem de futbolcu olduğunu ifade eden , "Ben doğuştan lıyım. Baba Hakkı'dan sonra bu kulüpte ikinci avukat olmak istiyorum. Onun gibi bir efsaneyle bu açıdan benzerlik olması benim için gurur verici" dedi.



PERFORMANSIM ARTACAK
Umut, Galatasaray maçında attığı golün bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Şans bulduğum takdirde performansımı daha da artırmak istiyorum" diye konuştu.


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