Bugünkü
Takvim

Krizdeki ’ın golüyle Cimbom’u devirdi

Eksiklerine rağmen çok iyi mücadele eden Siyah- Beyazlılar 69. dakikada ’ın şık kafasıyla öne geçti. Ardından da iyi savunma yaparak işi bitirdi. Son iki sezonun şampiyonu 'da ise kötü gidiş devam etti. Neredeyse net pozisyon bulamayan Aslan taraftarlarını yine kahretti...

Beşiktaş varsa 'Umut' hep var
Derbide zafer Kartal'ın... Kötü günler geçiren iki takımın buluşmasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray 1-0 yenerek moral buldu. 1. dakikada Umut Nayir'ın şutu Muslera'da kaldı. 26. dakikada Feghouli içeriye çevirdi. Andone'nin müsait pozisyonda vuruşu farklı şekilde üstten auta gitti.

MUSLERA'DAN SÜPER KURTARIŞ
46. dakikada Lemina'nın sert şutu direğin üstünden auta gitti. 47'de Diaby ceza sahasına girerken müthiş vurdu, Muslera aynı güzellikte kurtardı. 48. dakikada Umut Nayir'ın yakın mesafeden şutu adeta direği yaladı.

CANER'DEN SERVİS, UMUT'TAN GOL
69. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan Caner ortaladı, ön direkte Umut Nayır kafayı vurdu: 1-0. 90'da Necip'in ters kafa vuruşunu Karius güçlükle kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.

'DAN BÜYUK ÜSTÜNLÜK
Kartal, Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu... Siyah-Beyazlılar ezeli rakibiyle evindeki son 3 maçı da kazanırken, kalesinde gol görmedi.



Derbiden galibiyetle ayrılan soyunma odasında zafer pozu verdi.



MUSLERA'YI İŞTE BÖYLE AVLADI
'ın yokluğunda ilk 11'de forma şansı bulan çok şık bir kafa golüyle 'yı mağlup etmeyi başardı.

DERBİLERDE GOLÜ YOK!
Beşiktaş karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan daha önce de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

İSTİFASI CEBİNDEYDİ DERİN BİR OH ÇEKTİ!
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından istifa noktasına gelen Abdullah Avcı dün gece gelen derbi galibiyetiyle adeta hayata döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKrizdeki Kartal Umut Nayir’ın golüyle Cimbom’u devirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri