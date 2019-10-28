Derbide zafer Kartal'ın... Kötü günler geçiren iki takımın buluşmasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral buldu. 1. dakikada Umut Nayir'ın şutu Muslera'da kaldı. 26. dakikada Feghouli içeriye çevirdi. Andone'nin müsait pozisyonda vuruşu farklı şekilde üstten auta gitti.
MUSLERA'DAN SÜPER KURTARIŞ
46. dakikada Lemina'nın sert şutu direğin üstünden auta gitti. 47'de Diaby ceza sahasına girerken müthiş vurdu, Muslera aynı güzellikte kurtardı. 48. dakikada Umut Nayir'ın yakın mesafeden şutu adeta direği yaladı.
CANER'DEN SERVİS, UMUT'TAN GOL
69. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan Caner ortaladı, ön direkte Umut Nayır kafayı vurdu: 1-0. 90'da Necip'in ters kafa vuruşunu Karius güçlükle kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
KARTAL'DAN BÜYUK ÜSTÜNLÜK
Kartal, Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu... Siyah-Beyazlılar ezeli rakibiyle evindeki son 3 maçı da kazanırken, kalesinde gol görmedi.
Derbiden galibiyetle ayrılan Beşiktaş soyunma odasında zafer pozu verdi.
MUSLERA'YI İŞTE BÖYLE AVLADI
Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de forma şansı bulan Umut Nayir çok şık bir kafa golüyle Fernando Muslera'yı mağlup etmeyi başardı.
DERBİLERDE GOLÜ YOK!
Beşiktaş karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray daha önce de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.
İSTİFASI CEBİNDEYDİ DERİN BİR OH ÇEKTİ!
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından istifa noktasına gelen Abdullah Avcı dün gece gelen derbi galibiyetiyle adeta hayata döndü.
MUSLERA'DAN SÜPER KURTARIŞ
46. dakikada Lemina'nın sert şutu direğin üstünden auta gitti. 47'de Diaby ceza sahasına girerken müthiş vurdu, Muslera aynı güzellikte kurtardı. 48. dakikada Umut Nayir'ın yakın mesafeden şutu adeta direği yaladı.
CANER'DEN SERVİS, UMUT'TAN GOL
69. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan Caner ortaladı, ön direkte Umut Nayır kafayı vurdu: 1-0. 90'da Necip'in ters kafa vuruşunu Karius güçlükle kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
KARTAL'DAN BÜYUK ÜSTÜNLÜK
Kartal, Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu... Siyah-Beyazlılar ezeli rakibiyle evindeki son 3 maçı da kazanırken, kalesinde gol görmedi.
Derbiden galibiyetle ayrılan Beşiktaş soyunma odasında zafer pozu verdi.
MUSLERA'YI İŞTE BÖYLE AVLADI
Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de forma şansı bulan Umut Nayir çok şık bir kafa golüyle Fernando Muslera'yı mağlup etmeyi başardı.
DERBİLERDE GOLÜ YOK!
Beşiktaş karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray daha önce de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.
İSTİFASI CEBİNDEYDİ DERİN BİR OH ÇEKTİ!
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından istifa noktasına gelen Abdullah Avcı dün gece gelen derbi galibiyetiyle adeta hayata döndü.
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