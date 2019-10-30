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  • 30.10.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 22:02

'de şok! sakatlandı...

4. Tur maçında 'na konuk olan 'de sakatlık şoku yaşandı. Tecrübeli savunmacı sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı..

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim sakatlandı...

4. Tur maçında 'na konuk olan 'de sakatlık şoku yaşandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece ligde Ankaragücü maçının ilk yarısında forma şansı bulabilen , sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu ile yaptığı kupa maçında sakatlandı. 61. dakikada sakatlanan Fransız stoper yerini Zanka'ya bıraktı.

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