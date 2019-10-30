Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu'na konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece ligde Ankaragücü maçının ilk yarısında forma şansı bulabilen Adil Rami, sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu ile yaptığı kupa maçında sakatlandı. 61. dakikada sakatlanan Fransız stoper yerini Zanka'ya bıraktı.