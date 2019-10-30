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  • 30.10.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 20:46

'dan Türk hentbolcuya "asker selamı" cezası

Yunanistan'ın , kalecisi Yunus Özmusul'a milli maçta asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.

Yunanistan'ın AEK takımından skandal karar!

Yunanistan'ın , kalecisi Yunus Özmusul'un milli maçta asker selamı verdiği için para cezasına çarptırıldığını ve sözleşmesinin üç aylığına dondurulduğunu açıkladı.

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Özmusul'dan alınacak paranın mültecilerle ilgili harcanacağı kaydedildi.

Olympiakos Hentbol Takımı ise dün yaptığı açıklamada, oyuncusu Durmuş Ali Tınkır'ın asker selamı verdiği için sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.




ASKER SELAMI VERMİŞTİ
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etmiş, milliler maç sonunda asker selamı vermişti.

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