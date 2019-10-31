Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.10.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 09:13

? 4. tur maç progamı! Hangi maç hangi kanalda?

'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanan bu turun bugünkü maç programı merak ediliyor. Bugün oynanacak 6 karşılaşma ile 4. tur tamamlanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda ? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 4. turda toplam 54 takım mücadele ediyor. Salı günü başlayan bu turun son maçları bugün oynanacak. Toplam 6 karşılaşmanın sahne alacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI''NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman) aspor

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM) aspor

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk) aspor

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) aspor

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon) aspor

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk) aspor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç progamı! Hangi maç hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri