Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 4. turda toplam 54 takım mücadele ediyor. Salı günü başlayan bu turun son maçları bugün oynanacak. Toplam 6 karşılaşmanın sahne alacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI''NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman) aspor

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM) aspor

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk) aspor

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) aspor

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon) aspor

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk) aspor