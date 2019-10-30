Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 30.10.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 10:27

Son dakika: için iddiası!

Son olarak 1. Lig ekibi Adana Demirspor’da görev yapan ile başkan ’ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 'un ardından ’da teknik direktörlük görevi için bu kez de Ümit Özat'ın ismi anılıyor.

Bomba iddia! İşte yeni adresi

Geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan, 4 puanla son sıraya demir atan 'da Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Samet Aybaba da 17 gün sonra istifa etmişti.

"Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifasını açıklayan Aybaba'nın yerine düşünülen ismin olduğu iddia edildi.

Son olarak 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da görev yapan Özat ile başkan 'ın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ümit Özat ile anlaşma sağlanaması durumunda listedeki diğer isimlerle temasa geçileceği kaydedildi. Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibi Bayrampaşa ile yarın karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligde de pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkan Elcuman'ın zorlu mücadele öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istediği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Ümit Özat için Kayserispor iddiası!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri