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  • 29.10.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 21:50

23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Macaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda milli cu , ABD'li rakibi Muhammed Mustafa Mc Bryde bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye güreşte bir madalya daha

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Arena Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 79 kiloda , ABD'li Muhammed Mustafa Mc Bryde ile karşılaştı.

Rakibini 8-3 yenen milli çi, bronz madalya elde etti.

Ramazan Sarı, ilk turda Japon Yudai Takahashi'yi 7-2, çeyrek finalde Ermeni rakibi Arman Avaghyan'ı 15-10 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde ise Gürcü rakibi Tariel Gaphrindashvili'ye 10-6 yenilmişti.

OSMAN GÖÇEN BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Filipinli James Blair'i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Ukraynalı Demid Karachenko'yu 13-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Kanadalı Aleksandr Robert Moore'u 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde dünya şampiyonu İranlı rakibi Kamran Ghorban Ghasempour'e 4-4 sayı puanıyla yenilen Osman Göçen, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

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