Süper Lig'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak... Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve hafta içi Avrupa'da yara alan Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan dev derbide Mete Kalkavan düdük çalacak. Alınacak galibiyet, krizdeki iki takım için de 3 puandan öte anlamlar taşıyacak. Yenilgi ise adeta kaosu beraberinde getirecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Dorukhan, Douglas, N'Koudou, Burak, Gökhan ve Ruiz forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Falcao ile cezalı Ömer takımdaki yerini alamayacak.
HÜCUMUN YÜKÜ LJAJİC'İN SIRTINDA
Çok eksik bir şekilde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta hücumun tüm yükü Ljajic'in omuzlarında olacak.
FALCAO YOK GÖZLER ONDA
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda bütün gözler Florin Andone'nin üzerinde olacak. Rumen yıldız geçtiğimiz hafta Sivasspor'a iki gol birden atmıştı.
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Dorukhan, Douglas, N'Koudou, Burak, Gökhan ve Ruiz forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Falcao ile cezalı Ömer takımdaki yerini alamayacak.
HÜCUMUN YÜKÜ LJAJİC'İN SIRTINDA
Çok eksik bir şekilde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta hücumun tüm yükü Ljajic'in omuzlarında olacak.
FALCAO YOK GÖZLER ONDA
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda bütün gözler Florin Andone'nin üzerinde olacak. Rumen yıldız geçtiğimiz hafta Sivasspor'a iki gol birden atmıştı.
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