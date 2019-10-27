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Krizdeki ve bu akşam ’ta üç puan için mücadele verecek

Sezona kötü başlayan ve hafta içi Avrupa’da yenilgi yaşayan ik tiakımın buluşması 19.00’da başlayacak. Galibiyetin 3 puandan öte anlamlar taşıdığı derbide düdük çalacak.

Bıçak sırtında derbi
'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak... Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve hafta içi Avrupa'da yara alan ile , 'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan dev derbide düdük çalacak. Alınacak galibiyet, krizdeki iki takım için de 3 puandan öte anlamlar taşıyacak. Yenilgi ise adeta kaosu beraberinde getirecek.





Beşiktaş'ta sakatlığı süren Dorukhan, Douglas, N'Koudou, Burak, Gökhan ve Ruiz forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Falcao ile cezalı Ömer takımdaki yerini alamayacak.




HÜCUMUN YÜKÜ LJAJİC'İN SIRTINDA
Çok eksik bir şekilde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta hücumun tüm yükü Ljajic'in omuzlarında olacak.



FALCAO YOK GÖZLER ONDA
Galatasaray'da 'nun yokluğunda bütün gözler Florin Andone'nin üzerinde olacak. Rumen yıldız geçtiğimiz hafta 'a iki gol birden atmıştı.


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