Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kaşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.
Golcü oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kaşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.
Golcü oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.