Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan Diaby ceza yayı içinde önde olan Muslera'nın üzerinden meşin yuvarlağı aşırttı. Muslera topu son anda kornere çeldi.

48. dakikada Lens'in sağdan ortasında Galatasaray ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



68. dakikada Umut Nayir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.



69. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Umut Nayir ön direkte kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

81. dakikada Babel'in soldan ortasında Adem Büyük arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.



90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası içinde ters kafa vuruşunda Karius köşeye giden topu son anda kurtardı.



Derbi, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

UMUT İLK KEZ 11 ÇIKTI GOLÜNÜ ATTI!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 69. dakikada Caner erkinin ortasında takımını öne geçirdi. Umut bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 1 gol atarak toplamda 3. golüne ulaşmış oldu.