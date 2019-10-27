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  • 27.10.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 17:21

'da Beşiktaş maçı öncesi şok gelişme! Yıldız oyuncu forma giyemeyecek

Son dakika haberine göre 'ın Hollandalı futbolcusu , oğlunun ameliyat olması nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.

G.Saray'da Beşiktaş maçı öncesi şok gelişme!

'ın Hollandalı futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oğlunun ameliyat olduğunu ve bu nedenle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile derbide forma giyemeyeceğini duyurdu.

Donk'un yaptığı açıklama şöyle:
Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.

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