Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oğlunun ameliyat olduğunu ve bu nedenle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini duyurdu.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile derbide forma giyemeyeceğini duyurdu.
Donk'un yaptığı açıklama şöyle:
Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.
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