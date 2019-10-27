Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 26. dakikasında sağ kanattan Alpaslan Öztürk'ün yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koita'nın pasıyla Göztepe yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Mossoro'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'un vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesiyle top kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Berkan Emir'in vuruşunda ön direkte Hafez'den seken top direğe de çarparak filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın 48. dakikasında Göztepe ceza sahası içinde kaleci Beto ile Aytaç Kara'nın mücadelesinin ardından uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. 51'inci dakikada penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1



90+2. dakikada İlhan Depe'nin pasıyla topa hareketlenen Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 4-1



Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

KEMAL ÖZDEŞ OYUN DIŞINDA KALDI

İlk yarının bitiminde hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ikinci devrede takımın başında yer alamadı.

Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin ise müsabakanın 64. dakikasında sarı kart gördü.

QUARESMA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ricardo Quaresma, Kasımpaşa formasıyla ilk golüne imza attı.

Süper Lig'de son golünü geçen sezon Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında siyah-beyazlı takım adına kaydeden Portekizli oyuncu, Süper Lig'deki 159. maçında 22. golüne ulaştı.

Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan da takımının 4. golünü kaydetti ve Kasımpaşa'da ilk kez gol sevinci yaşadı.