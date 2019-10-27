Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gülen taraf Umut Nayir'in tek golüyle Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve son günlerde taraftarla yaşadığı gerginlikle gündemde olan Younes Belhanda bir pozisyon sonrası tansiyonu yüksek bir şekilde tartıştılar. İşte dev maçtan kareler...

27.10.2019 23:34 - Son Güncelleme: 27.10.2019 23:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





