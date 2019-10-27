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Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gülen taraf Umut Nayir'in tek golüyle Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve son günlerde taraftarla yaşadığı gerginlikle gündemde olan Younes Belhanda bir pozisyon sonrası tansiyonu yüksek bir şekilde tartıştılar. İşte dev maçtan kareler...

27.10.2019 23:34 - Son Güncelleme: 27.10.2019 23:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

Ezeli rakiplerden Beşiktaş ve Galatasaray, Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

90 dakikasında tek gol çıkan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın golünü Umut Nayir kaydetti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimlerinden Ryan Babel ve Younes Belhanda ilk yarının son anlarında yaşanılan bir pozisyon sonrası sert bir şekilde tartıştı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kareler

Olayın ardından yaşanan pozisyon sonrası maça dönen ikilinin tartışma sebebinin pas tercihi nedeniyle olduğu öğrenildi.

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