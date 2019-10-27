Fener'den gol şov!.. Sarı-Lacivertliler, 9. hafta maçında Konyaspor'u 5-1 yenerek puanını 17'ye çıkardı. 6. dakikada Vedat Muriç vurdu, kaleci Ertuğrul'dan seken top direkten döndü. 11. dakikada Rodrigues yaklaşık 30 metreden mükemmel bir gol attı: 1-0.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
14. dakikada 2. gol geldi. Moses'ın vuruşunda savunmadan seken topu Zanka ağlara yolladı: 2-0. Bu golden 2 dakika sonra Serdar topu kendi kalesine yolladı ve skor 2-1 oldu.
OZAN'DAN ÇOK ŞIK BİR PLASE
28. dakikada Fener çok hızlı çıktı. Rodrigues'in pasında Ozan yay üzerinden düzgün vurdu: 3-1. 58'de Alper'in uzaklardan sert şutunu kaleci Altay aynı güzellikte çıkardı.
MURİÇ'TEN MUHTEŞEM GOL
78. dakikada Luis Gustavo önce topu rakipten kaptı, sonra da golünü attı: 4-1. 82. dakikada Vedat Muriç muhteşem bir golle farkı 4'e çıkardı ve skoru belirledi: 5-1.
KADIKÖY'DE 2. KEZ 5 GOLLÜ ZAFER
Konyaspor önünde farklı kazanan Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de 2. kez 5 golle galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertliler ligin ilk haftasındada Gaziantep önünde önünde 5-0 kazanmayı başarmıştı.
GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
14. dakikada 2. gol geldi. Moses'ın vuruşunda savunmadan seken topu Zanka ağlara yolladı: 2-0. Bu golden 2 dakika sonra Serdar topu kendi kalesine yolladı ve skor 2-1 oldu.
OZAN'DAN ÇOK ŞIK BİR PLASE
28. dakikada Fener çok hızlı çıktı. Rodrigues'in pasında Ozan yay üzerinden düzgün vurdu: 3-1. 58'de Alper'in uzaklardan sert şutunu kaleci Altay aynı güzellikte çıkardı.
MURİÇ'TEN MUHTEŞEM GOL
78. dakikada Luis Gustavo önce topu rakipten kaptı, sonra da golünü attı: 4-1. 82. dakikada Vedat Muriç muhteşem bir golle farkı 4'e çıkardı ve skoru belirledi: 5-1.
KADIKÖY'DE 2. KEZ 5 GOLLÜ ZAFER
Konyaspor önünde farklı kazanan Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de 2. kez 5 golle galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertliler ligin ilk haftasındada Gaziantep önünde önünde 5-0 kazanmayı başarmıştı.
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