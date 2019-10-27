MURİÇ'TEN

onyaspor

'den gol şov!.. Sarı-Lacivertliler, 9. hafta maçında'uyenerek puanını'ye çıkardı. 6. dakikadavurdu, kaleci'dan seken top direkten döndü. 11. dakikadayaklaşık 30 metreden mükemmel bir gol attı:dakikada 2. gol geldi.'ın vuruşunda savunmadan seken topuağlara yolladı:. Bu golden 2 dakika sonratopu kendi kalesine yolladı ve skoroldu.dakikadaçok hızlı çıktı.'in pasındayay üzerinden düzgün vurdu:58'de'in uzaklardan sert şutunu kaleciaynı güzellikte çıkardı.78. dakikadaönce topu rakipten kaptı, sonra da golünü attı:. 82. dakikadamuhteşem bir golle farkı 4'e çıkardı ve skoru belirledi:önünde farklı kazananbu sezon'de 2. kez5 golle galibiyetelde etti. Sarı-Lacivertlilerligin ilkhaftasındadaönündeönündekazanmayıbaşarmıştı.