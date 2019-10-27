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’a 90+1 şoku!

'de lider deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, deplasmanda 33'te Cisse ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Alanyaspor’a 90+1 şoku!
Süper Lig'de lider deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, deplasmanda 33'te Cisse ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
90+1'de Kana Bıyık, skoru eşitledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi... Karşılaşmada Alanyaspor'un iki topu direkten döndü. İlk yarıda Fernandes ve ikinci yarıda ise Cisse direği geçemedi.

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