Alanyaspor’a 90+1 şoku!

Süper Lig'de lider Alanyaspor deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, deplasmanda 33'te Cisse ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.
İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
90+1'de Kana Bıyık, skoru eşitledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi... Karşılaşmada Alanyaspor'un iki topu direkten döndü. İlk yarıda Fernandes ve ikinci yarıda ise Cisse direği geçemedi.
İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
90+1'de Kana Bıyık, skoru eşitledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi... Karşılaşmada Alanyaspor'un iki topu direkten döndü. İlk yarıda Fernandes ve ikinci yarıda ise Cisse direği geçemedi.
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