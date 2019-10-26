Kasığından sakatlığı bulunan Max Kruse'nin durumu beklenenden kötü çıktı. Alman forvetin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kasım ayındaki milli ara dikkate alındığında Kruse bugünkü Konya maçının ardından 2 maç daha kaçıracak. Kruse geçtiğimiz hafta da forma giyememişti.
KALECİ HARUN TEKİN'E ENFEKSİYON TEŞHİSİ
Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı. Başarılı file bekçisi, birkaç hafta takımdan ayrı kalacak. Yaşanan bu gelişme takımda şok etkisi yarattı.
EMRE BELÖZOĞLU EN İYİ YAŞLI 11'E SEÇİLDİ
Bir Avrupa futbol sitesi Emre Belözoğlu'nu kariyerlerdine rdevam eden futbolcular arasında yapılan en iyi yaşlı 11'ine seçildi. Emre dışında 11'de İbrahimovic ile eski Fenerbahçeli Alves ve Edu da yer aldı.
YÜKSEK DİVAN KURULU BUGÜN TOPLANIYOR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bugün saat 12.30'da toplanacak. Toplantıda Başkan Ali Koç'un bir konuşma yapması bekleniyor.
KALECİ HARUN TEKİN'E ENFEKSİYON TEŞHİSİ
Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı. Başarılı file bekçisi, birkaç hafta takımdan ayrı kalacak. Yaşanan bu gelişme takımda şok etkisi yarattı.
EMRE BELÖZOĞLU EN İYİ YAŞLI 11'E SEÇİLDİ
Bir Avrupa futbol sitesi Emre Belözoğlu'nu kariyerlerdine rdevam eden futbolcular arasında yapılan en iyi yaşlı 11'ine seçildi. Emre dışında 11'de İbrahimovic ile eski Fenerbahçeli Alves ve Edu da yer aldı.
YÜKSEK DİVAN KURULU BUGÜN TOPLANIYOR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bugün saat 12.30'da toplanacak. Toplantıda Başkan Ali Koç'un bir konuşma yapması bekleniyor.
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