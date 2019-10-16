A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde bitime son 2 maç kala liderliğini sürdürürken özellikle savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Türkiye'nin 8 maçta sadece 3 gol yemesinde başrol oynayan Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ise performanslarıyla herkesi büyüledi. Birbiriyle çok uyumlu olan 2 genç yıldız dikkatleri üstüne çekerken otoritelerin de dikkatini çekti.
Twitter hesabından Merih Demiral ile fotoğrafını paylaşan Çağlar Söyüncü, İngilizce olarak 'Türk Duvarı' ifadesini kullandı. Instagram hesabından da paylaşım yapan Çağlar, "Gurur" açıklamasını yaptı.
ÇAĞLAR&MERİH ÇELİKTEN DUVAR ÖRDÜ
Ay-yıldızlı ekibimizin başarısında önemli rol oynayan Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çelikten duvar örerek başarıda büyük pay sahibi oldu.
Twitter hesabından Merih Demiral ile fotoğrafını paylaşan Çağlar Söyüncü, İngilizce olarak 'Türk Duvarı' ifadesini kullandı. Instagram hesabından da paylaşım yapan Çağlar, "Gurur" açıklamasını yaptı.
ÇAĞLAR&MERİH ÇELİKTEN DUVAR ÖRDÜ
Ay-yıldızlı ekibimizin başarısında önemli rol oynayan Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çelikten duvar örerek başarıda büyük pay sahibi oldu.
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