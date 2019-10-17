Milli Takımımız, Euro 2020 elemelerinde harika bir performans sergilerken, yıldız futbolcularımız da transferin gözdesi haline geldi. Ada basınına göre Manchester United, sezon başı transfer olduğu Juventus'ta 11'e giremeyen Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
RAKAM 30-35 MİLYON EURO!
Haberde Merih'in asker selamı nedeniyle Juventus taraftarlarından tepki gördüğü de belirtildi. Manchester United'ın ara transferde 30-35 milyon Euro'luk bir teklif yapması bekleniyor.
GUARDIOLA'NIN İLK HEDEFİ
Leicester'da harikalar yaratan Çağlar Söyüncü de Manchester City'nin radarına girdi. Savunmada kriz yaşayan Guardiola'nın Çağlar'ı listenin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor.
ADA KULÜPLERİ MERT'İ TAKİPTE
Fransa maçında kalesinde devleşen Mert Günok da Premier Lig kulüplerinin radarında... Kaan Ayhan ve Zeki Çelik'in isimleri de Avrupa'nın dev kulüpleri ile alınmaya başlandı.
EMRE İZLANDA'YA ZOR
Arnavutluk maçında kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun 14 Kasım'daki kritik İzlanda sınavına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.
MERİH&ÇAĞLAR BENİ SOLLADI!
Bülent Korkmaz kendisine benzetilen iki genç yıldıza övgüler yağdı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz kendisine benzetilen Merih ve Çağlar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı hoca, "Zamanında biz Alpay'la iyi bir ikiliydik. Merih'le de Çağlar iyi bir ikili oldu. Ben dönemimin en iyi oyuncularından biriydim ama şunu söyleyebilirim Merih ve Çağlar beni geçti" dedi.
BİZİM İÇİN İYİ OLMADI!
Bir dönem Galatasaray'a transfer olan İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, Türkiye hakkında konuştu. Tecrübeli forvet, "'Son maçta Andorra'yı yendik ama Türkiye'nin Fransa'dan puan alması bizim için iyi olmadı. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
RAKAM 30-35 MİLYON EURO!
Haberde Merih'in asker selamı nedeniyle Juventus taraftarlarından tepki gördüğü de belirtildi. Manchester United'ın ara transferde 30-35 milyon Euro'luk bir teklif yapması bekleniyor.
GUARDIOLA'NIN İLK HEDEFİ
Leicester'da harikalar yaratan Çağlar Söyüncü de Manchester City'nin radarına girdi. Savunmada kriz yaşayan Guardiola'nın Çağlar'ı listenin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor.
ADA KULÜPLERİ MERT'İ TAKİPTE
Fransa maçında kalesinde devleşen Mert Günok da Premier Lig kulüplerinin radarında... Kaan Ayhan ve Zeki Çelik'in isimleri de Avrupa'nın dev kulüpleri ile alınmaya başlandı.
EMRE İZLANDA'YA ZOR
Arnavutluk maçında kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun 14 Kasım'daki kritik İzlanda sınavına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.
MERİH&ÇAĞLAR BENİ SOLLADI!
Bülent Korkmaz kendisine benzetilen iki genç yıldıza övgüler yağdı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz kendisine benzetilen Merih ve Çağlar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı hoca, "Zamanında biz Alpay'la iyi bir ikiliydik. Merih'le de Çağlar iyi bir ikili oldu. Ben dönemimin en iyi oyuncularından biriydim ama şunu söyleyebilirim Merih ve Çağlar beni geçti" dedi.
BİZİM İÇİN İYİ OLMADI!
Bir dönem Galatasaray'a transfer olan İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, Türkiye hakkında konuştu. Tecrübeli forvet, "'Son maçta Andorra'yı yendik ama Türkiye'nin Fransa'dan puan alması bizim için iyi olmadı. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
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