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taraftarı 'nde Braga yenilgisinden sonra isyan bayrağını çekti!

K Grubu'nda oynadağı 3. maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya mağlup olan 'ta taraftarlar isyan bayrağını çekti. ’yı istifaya davet eden taraftarların tepkisinden futbolcular da nasibini aldı.

Dolmabahçe'de büyük protesto
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynadağı 3. maçta dün gece Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Braga'ya mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarların tepkisi çok büyüktü. Braga'nın 2. golünün ardından tribünler teknik patron Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ VAR
Protestolar Avcı ile sınırlı kalmadı. Top hangi futbolcunun ayağına geldiyse tepkilerden o da nasibini aldı. Özellikle Caner Erkin, Oğuzhan, Necip, Boyd ve Ljajic lardan en çok nasibini alan futbolcular oldular.



MAÇ SONUNDA DA PROTESTO VARDI
Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğu da protestolara engel olmadı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte protestolar daha da yoğunlaştı. Futbolcular bu gergin ortamda sakin kalmaya çalışırken. tribünler bir kez daha Avcı'yı istifaya çağırdı.



AVCI: MÜCADELEYE DEVAM
Beşiktaş'ın hocası , "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifayı değil mücadeleyi düşünüyorum" cevabını verdi. Avcı, G.Saray maçını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

NECİP: ÜZGÜNÜZ
Maçın ardından konuşan , "Çok eksiğimiz vardı ama kazanabilirdik. Taraftarın tepkisini anlıyorum" dedi.



BAŞKAN ÇEBİ AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİ
Hafta sonunda başkanlığa seçilen tribündeki yerini aldı. Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla maça geldi.

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