UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynadağı 3. maçta dün gece Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Braga'ya mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarların tepkisi çok büyüktü. Braga'nın 2. golünün ardından tribünler teknik patron Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.
ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ VAR
Protestolar Avcı ile sınırlı kalmadı. Top hangi futbolcunun ayağına geldiyse tepkilerden o da nasibini aldı. Özellikle Caner Erkin, Oğuzhan, Necip, Boyd ve Ljajic protestolardan en çok nasibini alan futbolcular oldular.
MAÇ SONUNDA DA PROTESTO VARDI
Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğu da protestolara engel olmadı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte protestolar daha da yoğunlaştı. Futbolcular bu gergin ortamda sakin kalmaya çalışırken. tribünler bir kez daha Avcı'yı istifaya çağırdı.
AVCI: MÜCADELEYE DEVAM
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifayı değil mücadeleyi düşünüyorum" cevabını verdi. Avcı, G.Saray maçını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.
NECİP: ÜZGÜNÜZ
Maçın ardından konuşan Necip Uysal, "Çok eksiğimiz vardı ama kazanabilirdik. Taraftarın tepkisini anlıyorum" dedi.
BAŞKAN ÇEBİ AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİ
Hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tribündeki yerini aldı. Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla maça geldi.
ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ VAR
Protestolar Avcı ile sınırlı kalmadı. Top hangi futbolcunun ayağına geldiyse tepkilerden o da nasibini aldı. Özellikle Caner Erkin, Oğuzhan, Necip, Boyd ve Ljajic protestolardan en çok nasibini alan futbolcular oldular.
MAÇ SONUNDA DA PROTESTO VARDI
Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğu da protestolara engel olmadı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte protestolar daha da yoğunlaştı. Futbolcular bu gergin ortamda sakin kalmaya çalışırken. tribünler bir kez daha Avcı'yı istifaya çağırdı.
AVCI: MÜCADELEYE DEVAM
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifayı değil mücadeleyi düşünüyorum" cevabını verdi. Avcı, G.Saray maçını taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.
NECİP: ÜZGÜNÜZ
Maçın ardından konuşan Necip Uysal, "Çok eksiğimiz vardı ama kazanabilirdik. Taraftarın tepkisini anlıyorum" dedi.
BAŞKAN ÇEBİ AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİ
Hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tribündeki yerini aldı. Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla maça geldi.
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