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Real’i yıktı

Euroleague'de 4. maçına çıkan evinde 'i 76-60 mağlup etti. Efes, 3. galibiyetini aldı. Lacivert- beyazlı takım, Real Madrid karşısında 7 maç sonra galip gelmeyi başardı. ve Dunston 17'şer sayıyla galibiyettte önemli rol oynadılar.

Anadolu Efes Real’i yıktı
THY Euroleague'de 4. maçına çıkan Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 76-60 mağlup etti. Efes, 3. galibiyetini aldı. Lacivert- beyazlı takım, Real Madrid karşısında 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.

ve Dunston 17'şer sayıyla galibiyettte önemli rol oynadılar.

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