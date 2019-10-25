Anadolu Efes Real’i yıktı

THY Euroleague'de 4. maçına çıkan Anadolu Efes evinde Real Madrid'i 76-60 mağlup etti. Efes, 3. galibiyetini aldı. Lacivert- beyazlı takım, Real Madrid karşısında 7 maç sonra galip gelmeyi başardı.
Temsilcimizde Simon ve Dunston 17'şer sayıyla galibiyettte önemli rol oynadılar.
Temsilcimizde Simon ve Dunston 17'şer sayıyla galibiyettte önemli rol oynadılar.
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