UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3.hafta maçında Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki 0 puanlı tek takım oldu. Beşiktaş - Braga maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti ve 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil' şeklinde paylaşımlar yaptı. İşte Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya tepkileri ve maçtan kareler...
24.10.2019 22:38
- Son Güncelleme: 24.10.2019 22:53
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