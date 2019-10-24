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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3.hafta maçında Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki 0 puanlı tek takım oldu. Beşiktaş - Braga maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti ve 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil' şeklinde paylaşımlar yaptı. İşte Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya tepkileri ve maçtan kareler...

24.10.2019 22:38 - Son Güncelleme: 24.10.2019 22:53
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş 3. maçında Braga ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'

Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 3. haftanda puansız ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'

Karşılaşma sonrası sosyal medyada teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun tepkiler gelirken #abdullahavcıistifa hashtagi kısa sürede en çok konuşulan başlık oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'

İşte o yorumlar ve maçtan kareler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Braga'ya kaybetti, taraftar çıldırdı! 'Abdullah Avcı bu takımın hocası değil'
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