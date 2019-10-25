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, için düğmeye bastı! Comolli'den detaylı bilgi aldılar...

Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için ile görüştü. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.

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