Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muric için ilk somut adımı Napoli attı.
- Spor
- 25.10.2019
- Gazete
Napoli, Vedat Muriç için düğmeye bastı! Comolli'den detaylı bilgi aldılar...
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile görüştü. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.
Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muric için ilk somut adımı Napoli attı.
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