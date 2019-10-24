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  • 24.10.2019 14:24
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:41

Son dakika haberi: 'nda şampiyon oldu

Milli güreşçimiz , göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Rıza Kayaalp, Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek şampiyon oldu.

Rıza Kayaalp'ten bir gurur daha!

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'den sonra bir altın madalya da kazandı. Finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup eden grekoromen güreşçimiz, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

2 ALTIN, 3 BRONZ MADALYA KAZANDIK

Böylece turnuvayı 2 altın (Taha Akgül, Rıza Kayaalp) ve 3 bronz madalya ile (Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı) tamamlamış olduk.

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