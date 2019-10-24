Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'den sonra bir altın madalya da Rıza Kayaalp kazandı. Finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup eden grekoromen güreşçimiz, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

2 ALTIN, 3 BRONZ MADALYA KAZANDIK

Böylece turnuvayı 2 altın (Taha Akgül, Rıza Kayaalp) ve 3 bronz madalya ile (Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı) tamamlamış olduk.