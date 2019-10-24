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  • 24.10.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:01

Krasnodar maçı saat kaçta başlayacak? Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz , UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçı saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma bilgileri...

Trabzonspor Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşmaya az bir zaman kala futbolseverler Trabzonspor Krasnodar maçı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor Krasnodar maçı hakkında detaylar...

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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