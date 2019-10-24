Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşmaya az bir zaman kala futbolseverler Trabzonspor Krasnodar maçı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor Krasnodar maçı hakkında detaylar...

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.