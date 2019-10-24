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  • 24.10.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 13:29

lı Belhanda'dan flaş paylaşım

Son dakika haberine göre 'ın Real Madrid ile oynadığı maçta taraftarla tartışan Belhanda Instagram hesabından paylaşım yaptı. Belhanda yaptığı paylaşımda "Yaşananlardan dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Belhanda'dan flaş paylaşım

'da Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösteren yaptığı paylaşımla özür diledi.

İşte Belhanda'nın paylaştığı mesaj:
Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BU ÇOCUKLAR BUNU HAK ETMİYOR
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Real Madrid karşılaşmasında Younes Belhanda'ya gösterilen tepkileri kınamıştı.

Stattan ağlayarak ayrılan Belhanda ailesini yeniden tribüne getiren Albayrak yaşananlar hakkında şunları söylemişti: "Bu tepki hiç hoş olmadı. Futbolcular zaman zaman kötü oynayabilir, gol de kaçırabilir. Biz bu futbolcular ile 2 sene üst üste şampiyon olduk. Geçen sene almadık kupa bırakmadık. Herkes zaman hata yapar. 1-2 maç kötü oynadı diye Galatasaray forması için ter döken ve başarılı olup kupalar kazanan oyuncular bunu hak edebilir mi? Gerçek Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Bu çocuklara sahip çıksınlar. Ayrıca biz futbolcular ile uzun süreli kontratlar yapıyoruz. Taraftarın bunları da göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir."

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