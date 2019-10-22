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  • 22.10.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 13:46

Son dakika haberi: 'nda şampiyon oldu

Son dakika haberine göre; Çin'de düzenlenen 7'nci 'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi altın madalya kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci sürüyor. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu serbest stil 125 kiloda mindere çıktı.

Akgül, ilk turda Türkmenistan'dan Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek Finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa 3'üncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenerek finale yükseldi .

Güreşçimiz altın madalya için Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'niun karşısına çıktı. Rakibini 3-0 yenen Taha Akgül böylece sıkletinde şampiyonluğa ulaştı. Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı da, Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı da, Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Taha Akgül, madalya sevincini sosyal medya hesabından böyle paylaştı.

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