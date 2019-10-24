Denizlispor yönetimi son günlerde yaşanan olaylar ve sosyal medyada paylaşılan belgeler ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Aleyhindeki ifadeler nedeniyle toplantı salonuna girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.
Kulüp binasından dışarı taşan arbede nedeni ile ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri eski başkan Süleyman Urkay ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber olduğu öğrenilirken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
ÇETİN: YARASI OLAN GOCUNUYOR
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Yarası olan gocunuyor. Durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Olay hepimizi çok üzdü" dedi.
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