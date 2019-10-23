Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Yöneticiler olayı soğuk kanlılık ile takip ederken, Urkay'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin yaptığı ilk açıklamada "Yarası olan gocunuyor. Gerçekten üzücü bir durumu. Durumu kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Bu yaşanan olay beni ve yönetimimizi çok üzdü. Bu arkadaşımız yıllarca başkanlık yapmış birisi kendisine de hiç yakıştıramadık" dedi.