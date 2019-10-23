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Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in basın toplantısı düzenlediği sırada eski başkan Süleyman Urkay silahla kulüp binasını bastı. Süleyman Urkay ve yanındakiler ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.

23.10.2019 13:59 - Son Güncelleme: 23.10.2019 14:08
Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

Denizlispor yönetimi tam kadro olarak basının karşısına çıktı ve son günlerde yaşananlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken toplantı salonuna girmek isteyenler ile kulüp çalışanları arasında tartışma çıktı.

Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

Tartışma sırasında bir kişinin belinde bulunan silahı çektiği görüldü.

Denizlispor eski başkanı Denizlispor'un basın toplantısını silahla bastı

Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

ÜÇ GÖZALTI VAR

Olay yerine gelen emniyet güçleri 3 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınanların Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber olduğu öğrenilirken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Yöneticiler olayı soğuk kanlılık ile takip ederken, Urkay'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin yaptığı ilk açıklamada "Yarası olan gocunuyor. Gerçekten üzücü bir durumu. Durumu kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Bu yaşanan olay beni ve yönetimimizi çok üzdü. Bu arkadaşımız yıllarca başkanlık yapmış birisi kendisine de hiç yakıştıramadık" dedi.

Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!

EMNİYET GÜÇLERİ SORGULAMA YAPIYOR

A Spor'un haberine göre ise; Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay ve kardeşi bu sabah saatlerinde Denizlispor tesislerini silaha bastı. Emniyet güçleri şu anda Denizlispor tesislerinde sorgulama yapıyor.

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