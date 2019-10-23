Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı!
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in basın toplantısı düzenlediği sırada eski başkan Süleyman Urkay silahla kulüp binasını bastı. Süleyman Urkay ve yanındakiler ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşanırken Zafer Urkay'ın silah çektiği görüldü.
Tartışma sırasında bir kişinin belinde bulunan silahı çektiği görüldü.
Denizlispor eski başkanı Denizlispor'un basın toplantısını silahla bastı
YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA
Yöneticiler olayı soğuk kanlılık ile takip ederken, Urkay'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin yaptığı ilk açıklamada "Yarası olan gocunuyor. Gerçekten üzücü bir durumu. Durumu kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Bu yaşanan olay beni ve yönetimimizi çok üzdü. Bu arkadaşımız yıllarca başkanlık yapmış birisi kendisine de hiç yakıştıramadık" dedi.