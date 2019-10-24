Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yaparak bu yıla bambaşka bir görüntü ile başladı. Özellikle Türk futbolcuların katkısı ile yeniden zirve yarışında yer alan sarı-lacivertli ekipte yerli futbolcular ligin ilk 8 haftasında 3283 dakika forma şansı buldu. Fenerbahçe bu istatistik ile ezeli rakibi Galatasaray'a büyük fark attı.

24.10.2019 10:59 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





