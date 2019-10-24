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Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yaparak bu yıla bambaşka bir görüntü ile başladı. Özellikle Türk futbolcuların katkısı ile yeniden zirve yarışında yer alan sarı-lacivertli ekipte yerli futbolcular ligin ilk 8 haftasında 3283 dakika forma şansı buldu. Fenerbahçe bu istatistik ile ezeli rakibi Galatasaray'a büyük fark attı.

24.10.2019 10:59 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:59
Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Fenerbahçe için geçtiğimiz yıl, tarihinin en kötü sezonlarından biriydi.

Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Uzun süre küme düşme hattında kalan sarı-lacivertliler son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle ligi 6. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Ve transfer sezonunda kadrodan çok sayıda oyuncu ayrıldı, büyük değişim yaşandı. Ancak sarı-lacivertliler sadece 1 transfer dönemiyle yeniden şampiyonluğa oynayacak hale geldi.

Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Fenerbahçe'nin kısa sürede ayağa kalkmasındaki perde arkası, Türk oyuncuların yüksek performansı oldu...

Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı! İşte o rakamlar

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 8 haftası itibariyle 11 Türk futbolcuya toplam 3 bin 283 dakika süre verdi.

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