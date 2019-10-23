G.Saray'da Real Madrid karşısında Belhanda krizi yaşandı. Faslı futbolcu 67'de oyundan alınırken, Sarı-Kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Faslı futbolcu ise tepkilere "O.....Ç....." şeklinde küfrederek yanıt verdi.
- Spor
- 23.10.2019
- Gazete
Galatasaray-Real Madrid maçında Belhanda krizi! Tribünlere küfür etti
Galatasaray'da Real Madrid karşısında Belhanda krizi yaşandı. Taraftarın ıslıkladığı Faslı oyuncu, tribünlerin tepkisine küfürle yanıt verdi. Bu hareket Galatasaraylılar’ı çıldırttı.
G.Saray'da Real Madrid karşısında Belhanda krizi yaşandı. Faslı futbolcu 67'de oyundan alınırken, Sarı-Kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Faslı futbolcu ise tepkilere "O.....Ç....." şeklinde küfrederek yanıt verdi.
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