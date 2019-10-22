Serkan harakiri yaptı Malatya 3 puanı kaptı

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçı ilginç bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında tutan Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı kırmızı kart gördü.
Serbest vuruş kazanan Malatya, Guilherme'nin şık vuruşuyla 3. dakikada öne geçti. Konuk ekip 52'de Robin Yalçın'ın golüyle zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya
MALATYA: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 Gökhan Töre), Jahovic
GOLLER: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın
K.KART: Dk. 1 Serkan Kırıntılı
S.KARTLAR: Jevtovic/Mustafa Akbaş, Chebake
Serbest vuruş kazanan Malatya, Guilherme'nin şık vuruşuyla 3. dakikada öne geçti. Konuk ekip 52'de Robin Yalçın'ın golüyle zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya
MALATYA: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 Gökhan Töre), Jahovic
GOLLER: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın
K.KART: Dk. 1 Serkan Kırıntılı
S.KARTLAR: Jevtovic/Mustafa Akbaş, Chebake
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