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Serkan harakiri yaptı Malatya 3 puanı kaptı

'de 8. haftanın kapanış maçı ilginç bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında tutan kalecisi gördü. Serbest vuruş kazanan Malatya, Guilherme'nin şık vuruşuyla 3. dakikada öne geçti. Konuk ekip 52'de 'ın golüyle zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.

Serkan harakiri yaptı Malatya 3 puanı kaptı
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçı ilginç bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında tutan Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı gördü.

Serbest vuruş kazanan Malatya, Guilherme'nin şık vuruşuyla 3. dakikada öne geçti. Konuk ekip 52'de Robin Yalçın'ın golüyle zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

KONYASPOR: , Skubic, , Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 ), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya

MALATYA: Farnolle, Chebake, , Hadebe, Sakıb Aytaç, , Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 ), Jahovic

GOLLER: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın

K.KART: Dk. 1 Serkan Kırıntılı

S.KARTLAR: Jevtovic/Mustafa Akbaş, Chebake

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