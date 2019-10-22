

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. PSG maçı sonrası taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Taraftar o gün takımın mücadelesini gördü" dedi.

spanyollar

11'E

REAL

MADRİD'E

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