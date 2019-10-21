Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray yarın İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi sakatlığı süren Radamel Falcao'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu.
ANTRENMANDA YER ALMADI
Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.
Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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