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  • 21.10.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:56

'ın maçı öncesi Falcao'nun durumu netlik kazandı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz  yarın İspanyol devi 'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi Falcao'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu. Falcao'nun durumu netlik kazandı. İşte detaylar...

Falcao'nun durumu netlik kazandı! Madrid maçında...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz yarın İspanyol devi 'i sahasında ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele öncesi sakatlığı süren 'nun kadroda yer alıp almayacağı merak konusuydu.

ANTRENMANDA YER ALMADI
Akşam saatlerinde 'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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