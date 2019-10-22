Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? Grupta averajla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, Devler Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar, İspanya devini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak. 271 maçta 99 galibiyet, 108 yenilgi ve 74 berebarlik alan Galatasaray, Real Madrid'i yenmesi durumunda 'Dalya' diyecek.Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi, 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile Real Madrid bugün karşı karşıya eliyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.