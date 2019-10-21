Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

"Rakibimiz geçen hafta ligde liderdi. Biraz fazla abartılıyor bazı şeyler. Birçok oyuncuyu dinlendirdi Mallorca maçında. Bizden sonra El Clasico olması avantajımızdı ama o maç tehir oldu. Mental olarak rahatladılar. Orayı düşündürecek bir durum yok."