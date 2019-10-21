Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...
UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Madrid'i devirerek gruptaki ilk galibiyetini elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da maç öncesi teknik direktör Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte o açıklamalar...
21.10.2019 22:50
- Son Güncelleme: 21.10.2019 22:51
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