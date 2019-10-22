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  • 22.10.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:39

'ye müjdesi! Çalışmalara başladı...

, 'in 9'uncu haftasında ile cumartesi günü ülker Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Özel porgram dahilinde çalışan takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı.

Fenerbahçe'ye Kruse müjdesi!

, 'in 9'uncu haftasında ile cumartesi günü ülker Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, ile Emre Belözoğlu özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ile özel porgram dahilinde çalışan Max Kruse takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı.

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