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’de sıkıntısı

Cuma günü idmana çıkmasına rağmen ları geçmeyen 'nin yıldız oyuncusu , Denizli maçı kadrosundan çıkarıldı. Kaptan ise kadroda yer aldı.

Fener’de Kruse sıkıntısı

Pazartesi günü çıktığı antrenmanda kasığında hisseden ve 3 gün üst üste özel programla salonda çalışan 'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nin, Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Kruse Denizli'ye götürülmedi ve tedavisine 'da devam edilecek. Dünkü idmanda yer alan kaptan Emre kadroda yer alacak ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor.



'nin oynatılması durumunda 5-6 haftayı bulabilecek bir sakatlığın oluşabileceğini doktorlar rapor edince , böyle bir risk almamaya karar verdi.

DENİZLİ'DE SICAK KARŞILAMA
Dün Denizli'ye giden Fenerbahçe kafilesini 100'e yakın Sarı-Lacivertli taraftar karşıladı. Bir kısmının konvoylar halinde takımın kalacağı otele kadar eşlik ettiği de görüldü.

HASAN ALİ KALDIRIM 'HAZIRIM' DEDİ
Maç eskiği olmasına rağmen Hasan Ali'nin 11'de başlaması bekleniyor. Yanal'ın konuştuğu tecrübeli futbolcu 'Hazırım' deyince kadroya alındı.

FENER DENİZLİ'DE 3 PUAN ARIYOR
Fenerbahçe, bugün Denizli deplasmanında ter dökecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı yönetecek. Denizli'de dizinden sakat olan Rodallega'da yok. Fenerbahçe'de ise Dirar ve Kruse oynamayacak.

SERDAR MI RAMİ Mİ!
Jailson'u orta sahaya çeken Ersun Yanal stoperde Serdar ile Adil Rami arasında bir tercih yapacak. Vereceği karar merakla bekleniyor.

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