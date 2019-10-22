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  • 22.10.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:23

yayın akışı! 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? GS- maçı

ve bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkıyor. Taraftarlar şimdi yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 22 Ekim Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte cevabı...

22 Ekim Bein Sports Haber yayın akışında neler var?

Bein Sports Haber yayın akışı hakkında araştırmalar şu sıralar arama motorlarında artış gösterdi. Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Real Madrid maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolsever Galatasaray Real Madrid karşılaşması nedeniyle araştırmalara başladı. Peki, 22 Ekim Salı Bein Sports Haber'de bugün neler var? İşte Bein Sports Haber yayın akışı...

22 EKİM BEİN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI

Bein Sports Haber 22 Ekim yayın akışı, yayıncı kuruluşun internet sitesinde yer almıyor. Ancak 22 Ekim Bein Sports 1 yayın akışını aşağıda bulabilirsiniz.

22 EKİM BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Süper Lig Maç Sonu

10:45 Süper Lig Kısa Özet

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

15:30 Süper Lig Maç Sonu

17:00 UEFA Avrupa Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

22:00 Galatasaray - Real Madrid

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Galatasaray - Real Madrid

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