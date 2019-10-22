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  • 23.10.2019 01:11
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 01:11

'den maç sonu flaş açıklamalar: Bize böyle seyirciler değil, taraftar lazım

UEFA A Grubu 3. karşılaşmasında 'e evinde 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör , maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. Terim taraftarın Belhanda'yı ıslıklamasına ilişkin, "Yuhalanmalar başlamasaydı Belhanda'yı çıkarmazdım. Taraftarımız bize böyle bir şey yapmaz seyirciler yapabilir" dedi.

Terim'den maç sonu flaş açıklamalar

UEFA A Grubu'nda temsilcimiz , sahasında 'e 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. karşılaşmasında Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör , maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI:
"Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız. Ona uygun oynamaya çalışırsınız. Ama burada en önemli nokta yakaladığınızı atacaksınız. PSG gibi, Real gibi takımlara bulduğunuzda hiç kaçırmayacaksınız."

"Siz öne geçerseniz farklı bir oyun oynanacak. 1-0 galibiyet psikolojisi olacağı için başka türlü oyun oynanacak. Geçiş hücumlarından yüzde 40'la golü bulan bir takım. Kendimiz basit toplar kaybettik. Nitekim golü de oradan yedik."

"Bu takımlara atmazsanız direncinizi kırarlar. Biz bunu başaramadık. Girilebilecek bütün pozisyonlara girdiğimiz düşüncesindeyim. Maalesef atamadık. Üzgünüm çünkü bir hayalim var diyerek gelmiştim. Ama böyle mücadeleye de diyecek bir şeyim yok. Devam edeceğiz."

"Bazı istatistiklere baktım. 18'e iki takımın girme sayıları hemen hemen aynı biz daha az şut çekmişiz. 1 dakikada 3 pozisyona giren ve atamayan takım var mı, bilmiyorum."

"Performansınız beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. 'de benim alışık olmadığım, beklemediğim bir şey. Oyuncuların protesto edilmesi... Taraftar böyle bir şey yapmaz. Seyirci böyle bir şey yapar. Çıkarken ne dedi, ne oldu bilmiyorum."

"Yuhalanmalar başlamasaydı Belhanda'yı çıkarmazdım. Seri'nin de sarı kartı vardı. Birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanmalar, ıslıklar benim Ali Sami Yen'de hiç alışık olduğum bir durum değil."

"Taraftarımız bize böyle bir şey yapmaz seyirciler yapabilir"

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