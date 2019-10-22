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  • 22.10.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 23:49

Galatasaray - Real Madrid maç özeti nereden izlenir? GS Real Madrid rövanş maçı ne zaman? İşte kalan maçlar

UEFA Şampiyon Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edildi. Maçın sona ermesiyle birlikte Galatasaray - Real Madrid maç özeti nereden izlenir sorusu merak konusu oldu. Peki, GS Real Madrid rövanş maçı ne zaman? İşte kalan maçlar...

Galatasaray Real Madrid rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray bu akşam Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıktı. UEFA Şampiyon Ligi A Grubu'nda Galatasaray ve Real Madrid mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Galatasaray - Real Madrid maç özeti merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Real Madrid rövanş maçı ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları Bein Sports'ta bulunuyor. Maç özetleri de Bein Sports tarafından yayınlanıyor.

BEIN SPORTS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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