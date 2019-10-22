Galatasaray - Real Madrid maç özeti nereden izlenir? GS Real Madrid rövanş maçı ne zaman? İşte kalan maçlar

Galatasaray bu akşam Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıktı. UEFA Şampiyon Ligi A Grubu'nda Galatasaray ve Real Madrid mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Galatasaray - Real Madrid maç özeti merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Real Madrid rövanş maçı ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...
GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları Bein Sports'ta bulunuyor. Maç özetleri de Bein Sports tarafından yayınlanıyor.
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