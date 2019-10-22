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Biyonik adam Emre! ’nin yıldızı profesyonellikte herkese ders verdi

kırık kaburgasına rağmen müthiş bir mücadele veriyor. Gösterdiği başarılı performansla her kesimden büyük alkış alıyor. 'nin 39'luk delikanlısı maçında yine süperdi. Yaptığı asistle galibiyeti getirdi. Gençlerden fazla koşarak övgüyü hak etti.

Biyonik adam Emre
F.Bahçe'nin yıldız ismi Emre Belözoğlu performansıyla alkış alıyor. 39 yaşında olmasına rağmen hayatını sürdüren Sarı-Lacivertli oyuncu sakatlıklar karşısında bile direniyor. Her maçta formasını terleten Emre genç oyunculardan çok daha iyi mücadele ediyor.

FENERBAHÇE'Yİ YİNE SIRTLADI
Kırık kaburga ile oynamasına rağmen acıya tahammül eden sanki biyonik bir adam görüntüsü sergiliyor. Her maçta gösterdiği başarılı mücadeleyle takımını sırtlamayı biliyor.



HER ZAMAN KÜLLERİNDEN DOĞDU
Denizlispor maçında yaptığı asistle 3 puan kazanılmasında başrol oynayan Emre Belözoğlu futbol hayatında sayısız sakatlıklar geçirdi. Herkes ona bitti derken o hep küllerinden doğdu.

SANKİ İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR
Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşayan Emre Belözoğlu gösterdiği dirençle 39 yaşındaki bir futbolcunun kendisine bakması halinde neler yapabileceğini herkese kanıtladı.



SAKATLIKLARA HER ZAMAN DİRENDİ
Fener'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu futbol hayatında sayısız sakatlıklar geçirmesine rağmen ayakta kaldı.


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