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1 ay oynamaz denilen 1 hafta geçmeden idmana çıktı

Dün takımla çalışan kaptan Emre, maçı kadrosunda yer alacak. Yine takımla çalışan ise 2. müjde oldu. İşte detaylar ve Takvim Gazetesi’nin 19 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

Emre mucizesi

ARNAVUTLUK ile oynanan milli maçta sakatlanan ve kaburgasındaki kırık nedeniyle 1 ay oynayamaz denilen Emre Belözoğlu dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Bu gelişme Ersun Yanal'ı çok mutlu etti. Emre'nin Denizli maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Diğer müjde ise Max Kruse oldu. Daha önce kasığında ağırısı olan Max Kruse de dün takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını bugünkü idman ile tamamlayacak.

LUİZ GUSTAVO İSTİFA ETTİRİYOR!
Gustavo'nun Marsilya'dan son dakika ayrılığı ve yerine adam bakılmaması teknik direktör 'ın zor durumda bıraktı. Fotospor. com'un haberine göre Faturası ise sportif direktör Zubizaretta'ya çıkartılacak. Zubizaretta'nın istifaya zorlanacağı iddia ediliyor.

İLK 11'E MAÇINDA DÖNÜYOR
Sakatlığının geçmesi sonrası bir süre dinlendirilen Serdar Aziz, Denizlispor maçıyla 11'e dönecek. Serdar, Zanka ile savunmada görev alacak.

DENİZ TÜRÜÇ İLK 11'E DÖNÜYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Deniz Türüç'ü Denizli maçında sağ açıkta oynatmayı planladığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Moses ise hamle oyuncusu olacak.

TAHKİM'İN KARARINA TEPKİ!
F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen, Tahkim'in Alanya maçı için yapılan itirazı reddetmesini eleştirdi. "Yanlış bir karar" dedi.


EMERY: MESUT ÖZİL GİDEBİLİR!
İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre 'in hocası Unai Emery, "Real Madrid'den kiralık gelen Ceballos'un bonservisi alınırsa, Mesut çok istediği İstanbul'a gidebilir" dedi.

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