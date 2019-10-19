ARNAVUTLUK ile oynanan milli maçta sakatlanan ve kaburgasındaki kırık nedeniyle 1 ay oynayamaz denilen Emre Belözoğlu dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Bu gelişme teknik direktör Ersun Yanal'ı çok mutlu etti. Emre'nin Denizli maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Diğer müjde ise Max Kruse oldu. Daha önce kasığında ağırısı olan Max Kruse de dün takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını bugünkü idman ile tamamlayacak.

LUİZ GUSTAVO İSTİFA ETTİRİYOR!

Gustavo'nun Marsilya'dan son dakika ayrılığı ve yerine adam bakılmaması teknik direktör Villas Boas'ın zor durumda bıraktı. Fotospor. com'un haberine göre Faturası ise sportif direktör Zubizaretta'ya çıkartılacak. Zubizaretta'nın istifaya zorlanacağı iddia ediliyor.

SERDAR AZİZ İLK 11'E DENİZLİ MAÇINDA DÖNÜYOR

Sakatlığının geçmesi sonrası bir süre dinlendirilen Serdar Aziz, Denizlispor maçıyla 11'e dönecek. Serdar, Zanka ile savunmada görev alacak.

DENİZ TÜRÜÇ İLK 11'E DÖNÜYOR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Deniz Türüç'ü Denizli maçında sağ açıkta oynatmayı planladığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Moses ise hamle oyuncusu olacak.

TAHKİM'İN KARARINA TEPKİ!

F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen, Tahkim'in Alanya maçı için yapılan itirazı reddetmesini eleştirdi. "Yanlış bir karar" dedi.



EMERY: MESUT ÖZİL GİDEBİLİR!

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Arsenal'in hocası Unai Emery, "Real Madrid'den kiralık gelen Ceballos'un bonservisi alınırsa, Mesut çok istediği İstanbul'a gidebilir" dedi.