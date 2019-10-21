Kanarya kaptı kaçtı!

Fenerbahçe 3 puanı kopardı aldı... Sarı-Lacivertliler, Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde 2 hafta aradan sonra kazanmayı başardı. 4. dakikada Emre Belözoğlu'nun yay üzerinden plasesini kaleci Stackhowiak köşeden çıkardı. 29'da Murawski'nin uzaktan şutu az farkla yandan auta gitti.
RODRIGUES GOLLERİ KAÇIRDI
39'da Isla'nın ortasında Muriç'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci golü attı: 0-1. 58'de Rodrigues müsait pozisyonda kötü vurdu. 60'da Rodrigues yine pozisyonu kullanamadı.
KAPTAN EMRE'DEN SÜPER ASİST
63'te Fenerbahçe ikinci golü buldu. Emre Belözoğlu topu kaptı. Asistinde Vedat Muriç golü attı. 73'te Altay'ın büyük hatasında Oscar farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
SERDAR'DAN SÜPER SİFTAH
Bu sezon önce sakatlık sonra da formsuzluk nedeniyle formaya hasret kalan Serdar Aziz dün siftah yaptı... Denizlispor önünde Zanka'nın partneri olan tecrübeli futbolcu başarılı performansıyla büyük alkış topladı.
BÖYLE OYNADI ASİST BİLE YAPTI!
Kaburga bölgesinde bandajla forma giyen Emre Belözoğlu yine müthiş mücadele etti. 39 yaşındaki futbolcu Vedat Muriç'in attığı golün de hazırlayıcısı oldu.
KIRIĞIN ACISINI TERCİH EDERİM
Kırık kaburga ile oynayan Emre: "Kaybetmenin acısını değil kırığın acısını tercih ederim
Milli Takımımız'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu dün büyük bir fedakarlık yaparak 11'de oynadı. Tecrübeli yıldız, "Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider. Bizim hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.
ALTAY'DAN BÜYÜK HATA
Fener'in genç kalecisi Altay dün yaptığı hatayla tepki çekti. Altay kalesini yanlış terkedince Denizlispor skoru 2-1'e getirdi.
GOLÜ ATTI, EMRE'Yİ İŞARET ETTİ
Vedat Muriç, Denizlispor'a attığı gol sonrası kendisine asisti yapan Emre'yi işaret ederek, goldeki aslan payının deneyimli oyuncuda olduğunu işaret etti.
ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
Dün ikinci yarıda forma giyen Deniz Türüç çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Milli futbolcu, "Burada her şeyden önemlisi 3 puandı. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu uzun maratonda zirveye yavaş yavaş yaklaşıp sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
HOROZ'U ÇOK SEVİYOR!
Denizli deplasmanında çok kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe rakibine karşı büyük üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-Lacivertliler 89 golle Denizlispor'a lig tarihinde en çok gol atan takım durumunda. Fenerbahçe ayrıca 'Horoz' lakaplı rakibini ligde Beşiktaş'la beraber en fazla mağlup eden (26) takım durumunda.
RODRIGUES GOLLERİ KAÇIRDI
39'da Isla'nın ortasında Muriç'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci golü attı: 0-1. 58'de Rodrigues müsait pozisyonda kötü vurdu. 60'da Rodrigues yine pozisyonu kullanamadı.
KAPTAN EMRE'DEN SÜPER ASİST
63'te Fenerbahçe ikinci golü buldu. Emre Belözoğlu topu kaptı. Asistinde Vedat Muriç golü attı. 73'te Altay'ın büyük hatasında Oscar farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
SERDAR'DAN SÜPER SİFTAH
Bu sezon önce sakatlık sonra da formsuzluk nedeniyle formaya hasret kalan Serdar Aziz dün siftah yaptı... Denizlispor önünde Zanka'nın partneri olan tecrübeli futbolcu başarılı performansıyla büyük alkış topladı.
BÖYLE OYNADI ASİST BİLE YAPTI!
Kaburga bölgesinde bandajla forma giyen Emre Belözoğlu yine müthiş mücadele etti. 39 yaşındaki futbolcu Vedat Muriç'in attığı golün de hazırlayıcısı oldu.
KIRIĞIN ACISINI TERCİH EDERİM
Kırık kaburga ile oynayan Emre: "Kaybetmenin acısını değil kırığın acısını tercih ederim
Milli Takımımız'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu dün büyük bir fedakarlık yaparak 11'de oynadı. Tecrübeli yıldız, "Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider. Bizim hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.
ALTAY'DAN BÜYÜK HATA
Fener'in genç kalecisi Altay dün yaptığı hatayla tepki çekti. Altay kalesini yanlış terkedince Denizlispor skoru 2-1'e getirdi.
GOLÜ ATTI, EMRE'Yİ İŞARET ETTİ
Vedat Muriç, Denizlispor'a attığı gol sonrası kendisine asisti yapan Emre'yi işaret ederek, goldeki aslan payının deneyimli oyuncuda olduğunu işaret etti.
ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ
Dün ikinci yarıda forma giyen Deniz Türüç çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Milli futbolcu, "Burada her şeyden önemlisi 3 puandı. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu uzun maratonda zirveye yavaş yavaş yaklaşıp sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
HOROZ'U ÇOK SEVİYOR!
Denizli deplasmanında çok kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe rakibine karşı büyük üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-Lacivertliler 89 golle Denizlispor'a lig tarihinde en çok gol atan takım durumunda. Fenerbahçe ayrıca 'Horoz' lakaplı rakibini ligde Beşiktaş'la beraber en fazla mağlup eden (26) takım durumunda.
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