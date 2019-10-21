Fenerbahçe Beko’dan seriye devam: 74-60

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i 74-60 yenerek ligde 4'te 4 yaptı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Ormanspor-Bursaspor: 81-82, Darüşşafaka-G.Antep: 76-58, Kadınlar: Beşiktaş-İzmit: 88-89, Ormanspor-Çukurova: 94-72, Botaş-G. Saray: 64-76, Hatay-Canik Bld.: 97-58.
HAKAN'IN GOLÜ VE ASİSTİ MİLAN'A YETMEDİ
İtalya Ligi Serie A'da 8. hafta karşılaşmasında Milan evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Milan'ın maçtaki ilk golünü 20'de Hakan Çalhanoğlu atarken, 81'de Piatek'in attığı golün asistini de milli futbolcumuz yaptı.
Lecce'ye beraberliği getiren golleri ise 62'de Babacar ve 90+2'de Calderoni attı.
JAPONYA'DA ZAFER MARQUEZ'İN OLDU
MOTO GP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya Grand Prix'sini Repsol Honda takımının İspanyol pilodu Marc Marquez kazandı. 4,8 kilometrelik pistteki yarış 24 tur üzerinden yapıldı. Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez pole pozisyonunda başladığı yarışta üst üste 4, kariyerinde ise 54. zaferine ulaşmış oldu.
KONYASPOR-YENİ MALATYA
Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor, BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
BURSASPOR EVİNDE KRAL
TFF 1. Lig'de sahasında ve deplasmanlarda farklı bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Deplasmanda ise sadece Eskişehir'i yendi. Diğer 3 maçı kaybetti.
İBRAHİMOVİC'TEN SALVO
Zlatan İbrahimovic eski hocası Guardiola için "Benimle rakip olduğu bir maç sonrası soyunma odasına gittim. Ama o başka bir odada benim ayrılmamı bekledi" diye konuştu.
HAKAN'IN GOLÜ VE ASİSTİ MİLAN'A YETMEDİ
İtalya Ligi Serie A'da 8. hafta karşılaşmasında Milan evinde Lecce ile 2-2 berabere kaldı. Milan'ın maçtaki ilk golünü 20'de Hakan Çalhanoğlu atarken, 81'de Piatek'in attığı golün asistini de milli futbolcumuz yaptı.
Lecce'ye beraberliği getiren golleri ise 62'de Babacar ve 90+2'de Calderoni attı.
JAPONYA'DA ZAFER MARQUEZ'İN OLDU
MOTO GP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya Grand Prix'sini Repsol Honda takımının İspanyol pilodu Marc Marquez kazandı. 4,8 kilometrelik pistteki yarış 24 tur üzerinden yapıldı. Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez pole pozisyonunda başladığı yarışta üst üste 4, kariyerinde ise 54. zaferine ulaşmış oldu.
KONYASPOR-YENİ MALATYA
Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor, BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
BURSASPOR EVİNDE KRAL
TFF 1. Lig'de sahasında ve deplasmanlarda farklı bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Deplasmanda ise sadece Eskişehir'i yendi. Diğer 3 maçı kaybetti.
İBRAHİMOVİC'TEN SALVO
Zlatan İbrahimovic eski hocası Guardiola için "Benimle rakip olduğu bir maç sonrası soyunma odasına gittim. Ama o başka bir odada benim ayrılmamı bekledi" diye konuştu.
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